Polyneuropathie: Wenndas Gehen nicht mehr geht

Doch das unangenehme Gefühl blieb und weitete sich aus. Nun kribbelten auch die Füße und sie hatte das Gefühl, einen Strumpf anzuhaben, der gar nicht vorhanden war. Zudem fiel der 72jährigen das Gehen schwerer. Sie bewegte sich unsicher und es fühlte sich an, als laufe sie „wie betrunken“.

So oder so ähnlich sind die Erzählungen seiner Patienten, bei denen ein Verdacht auf Polyneuropathie bestehe, berichtet Dr. Martin Buchkremer der Vitos Klinik für Neurologie Weilmünster. Oft breitet sich das Kribbeln von den Zehen immer weiter aus. So dass in manchen Fällen irgendwann nicht mehr nur der Fuß, sondern das gesamte Bein betroffen ist.

„Wer solche Symptome an sich beobachtet und dabei bemerkt, dass das Kribbeln permanent anhält, sollte dies bei einem Facharzt für Neurologie abklären lassen“, betont Dr. Martin Buchkremer. „Da es sich um eine Störung der Reizweiterleitung handelt, zeigen sich die Symptome häufig zunächst an den längsten Nerven des Körpers“, sagt der Neurologe „und damit an den Füßen“. Patienten berichten ihm oft davon, dass das Laufen ihnen Schwierigkeiten bereitet, viele erleben ihre Gangunsicherheit als „Schwindel“. Schwindende Kräfte können auch ein Symptom der Polyneuropathie sein.

Eine Polyneuropathie ist häufig eine Begleiterkrankung anderer Erkrankungen, wie etwa eines Diabetes mellitus.

In der Vitos Klinik für Neurologie in Weilmünster werden die Ursachen systematisch gesucht. Dazu ist in der Regel ein kurzer Klinikaufenthalt von durchschnittlich fünf bis sieben Tagen nötig. Der behandelnde Hausarzt muss dafür eine Verordnung eines Krankenhausaufenthaltes, also eine Einweisung, ausstellen.

Bereits eine genaue Analyse des Schädigungsmusters lässt Rückschlüsse auf die Ursache zu. Unerlässlich ist dabei die Messung der elektrischen Leitgeschwindigkeit der betroffenen Nerven. Dies geschieht mit Elektroden, die an dem entsprechenden Körperteil angelegt werden. Anschließend kann die elektrische Funktionsfähigkeit der Nerven beurteilt werden.

Bei Menschen mit Polyneuropathie ist diese in der Regel gestört. Eine Kooperation der Vitos Klinik mit dem Universitätsklinikum Gießen-Marburg macht es im Zweifel auch möglich, eine Gewebeprobe oder Hautbiopsie auf Anzeichen für Schädigungen der Nerven zu untersuchen.

Differenzierte Diagnostik wichtig

Dr. Martin Buchkremer empfiehlt eine differenzierte Diagnostik, denn viele Ursachen der Polyneuropathie sind gut behandelbar: „Am häufigsten wird die Nervenschädigung durch Diabetes Mellitus ausgelöst“, sagt der Neurologe, „auch ein Mangel an Vitaminen kann zugrunde liegen.“ Manch andere in Frage kommende Grunderkrankungen wie Störungen des Stoffwechsels, des Hormonhaushaltes sowie Funktionsstörungen von Leber und Niere benötigen meist eine komplexere Behandlung.

Insgesamt besteht eine gute Chance durch genaue Diagnostik eine Ursache der Polyneuropathie benennen und diese anschließend behandeln zu können. Die störenden Symptome wie Kribbeln und Brennen lassen sich allerdings auch unabhängig von der Grunderkrankung mit Medikamenten behandeln.

Häufig ist eine begleitende Behandlung mit Physiotherapie und bei Bedarf auch schmerztherapeutische oder antidepressive Therapie angezeigt.