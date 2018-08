Ponyfest mit Benefiz-Open-Air-Rock

Das Ponyfest startet am Samstagabend des 11. August mit einem Benefiz-Open-Air-Rockkonzert. Ab 19 Uhr ist Einlass. Es spielen „300 Bugs and Friends“. Der Eintritt kostet fünf Euro. Am Sonntag, 12. August, beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst. Die Besucher erwartet ein buntes Programm mit Ponyreiten, Spielen, Musik, Tombola und vielerlei mehr. Der Eintritt ist frei. Als Katja Dienst und Annette Weber 1990 zum ersten Mal während eines Workcamp-Aufenthaltes des Kolping Werkes im „Fatima Center for Human Development“ in Süd-Luzon auf den Philippinen – rund zehn Busstunden von der Hauptstadt Maila entfernt – weilten, lebten dort unter der Leitung der Schwestern Felicitas und LaSalette (die 2005 verstarb) 60 misshandelte, ungewollte und sehr arme Kinder, Waisen und ein paar Mütter mit ihren Kindern. Sie schliefen auf engstem Raum in Bambushütten zu zweit oder zu dritt in einem Bett. Katja Dienst und Annette Weber suchten nach Möglichkeiten, das Projekt zu unterstützen und initiierten 1993 das erste Weinbacher Ponyfest, das von vielen Menschen aus Weinbach sowie Freunden, Geschäftsleuten und Freiwilligen unterstützt wurde. Durch Ponyfeste und Geldspenden wurden zwei Steinhäuser mit Wohn- und Schulräumen sowie Kindergarten gebaut, sanitäre Anlagen entstanden, Lehrer wurden eingestellt. Auch wurden durch die Spenden finanziert: Renovierung der Schlafräume sowie einer Küche, Bau eines wissenschaftlichen Labors, Anschaffung einer Reistrocknungsanlage, Zahnarztstuhl und Sanitätsraum, Gewächshäuser, taifunfeste Häuser, in denen bei Gefahr viele Menschen Schutz finden, und mehr. Heute leben 110 Kinder im „Fatima Center“. Die Schule wird von über 600 Kindern besucht. (red)