Pop-Gospel begeistert das Publikum

Die insgesamt 50 Sänger wurden von einer vierköpfigen Band begleitet, bestehend aus dem Gitarristen Reinout Vrijhoef, der Schlagzeugerin Ines Vrijhoef, dem Bassisten Fernandito Beaumont und Florian Bölker am Keyboard.

Zu Beginn stellten sich die Dirigenten der beiden Chöre vor. Paul Tunyogi Csapo ist der Leiter des Dortmunder Chores, sein Bruder Johannes dirigiert die Sängerinnen und Sänger aus Weidenhausen. Dank der Beharrlichkeit von Sängerin Renate Grotjahn von den Philippus Gospel Singers konnte die schon lange gehegte Idee eines gemeinsamen Konzerts nun verwirklicht werden.

Musik und Lebenswege kreuzen sich

Paul Tunyogi Csapo berichtete, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zum Gesang die Musiker zusammengeführt habe. Bei einem Workshop lernten sich Chöre und Band kennen. Es sei viel Arbeit gewesen, sich gesanglich aneinander zu gewöhnen und zunächst fanden es beide Chöre schwierig, mit einer Liveband zu singen.

Das Ergebnis war dann am vergangenen Sonntag in der evangelischen Kirche in Weidenhausen zu erleben.

Das Konzert stand unter dem Motto „Crossing Lifelines“ (deutsch: „Kreuzende Lebenswege“). Gemeinsam hatten die Chöre sich ein vielfältiges Repertoire angeeignet. Es gab ruhige Lieder, aber auch ordentlich Schwung in der Weidenhäuser Kirche. Zu den vorgetragenen Titeln zählten unter anderem „Greatest Love Of All“ von Whitney Houston, Michael Jacksons „Heal The World“, „What A Wonderful World“ von Louis Armstrong und nicht zuletzt Martha Munizzis „Excellent“. Anna Lena Schäfer vom Weidenhäuser Chor Ad Novum glänzte bei etlichen Stücken als Solistin.

„Hallelujah“ als Zugabe

Die Dirigenten animierten das Publikum immer wieder zum Mitsingen und Mitklatschen. So kam ordentlich Stimmung in der Weidenhäuser Kirche auf.

Am Ende des rund 75-minütigen Konzerts ernteten die Musiker tosenden Beifall. Und als das begeisterte Publikum eine Zugabe forderte, beendeten die Chöre das Konzert mit dem Titel „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Die Zuschauer verabschiedeten die Band und die Chöre schließlich mit langanhaltendem Applaus.