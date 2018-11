Posaune und Trompete

Selters-Münster Am Sonntag, 4. November, spielt das Blasmusiksextett „Modern Brass LE“ ab 18 Uhr in der Kirche in Münster. Die Musiker Dieter Oesterling (Posaune und Basstrompete), Dieter Nickel (Tuba), Stefan Bördner (Posaune, Bassposaune und Tenorhorn), Marvin Jung (Posaune, Percussions und Basstrompete), Matthias Tschöp (Trompete, Flügelhorn und Piccolo Trompete) sowie Bernhard Jung (Trompete und Flügelhorn) überzeugen mit Blasmusik in verschiedenen Facetten. Der Eintritt ist frei, Spenden möglich. (red)