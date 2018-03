Possehn übernimmt das Steuer im MSC

Im Namen des Vereins dankte er seinem Vorgänger für dessen 17-jähriges Engagement in diesem Amt. Marsteller hatte nicht mehr kandidiert, genauso wie der 2. Vorsitzende Andreas Deusch, Verkehrsleiter Klaus Gärtner und Schatzmeisterin Monika Neville.

Seit über neun Jahrzehnten ist der MSC Lang-Göns in vielen Bereichen des Motorsports aktiv und erfolgreich. War es in den ersten 35 Jahren fast ausschließlich der Motorradsport, so begann mit den 60er Jahren die Zeit des Automobilsports. In Rallyes, Rundstreckenrennen und Orientierungsfahrten konnten viele Erfolge eingefahren werden. Auch die Jugendarbeit ist seit Anfang der 80er Jahre ein fester Bestandteil des MSC. Aktuell hat der Verein 90 Mitglieder.

Auch in diesem Jahr bietet der MSC die Traditionsveranstaltung „Old- und Youngtimertreffen“ in der Schillerstraße am Sonntag, 22. April, an. An der Ausfahrt „Hüttenberg Classic“ können maximal 100 Fahrzeuge teilnehmen, es sind noch Plätze frei, Abmeldungen sind möglich auf der Homepage unter http://msc-langgoens.de/. Am 6. Mai richtet der MSC einen Jugend-Kartslalom auf dem Festplatz in Lang-Göns aus.

Zwei neue Karts, die mit Unterstützung des ADAC Hessen-Thüringen und des Landessportbundes Hessen angeschafft wurden, werden in diesen Tagen für die Saison vorbereitet.

Der Vorstand setzt sich zusammen aus: Vorsitzender Alexander Possehn, 2. Vorsitzender Dirk Schindler, Schatzmeisterin Martina Schindler, Schriftführerin Petra Hildebrandt, 2. Schriftführerin Kim Bödeker, Sportleiter Ingo Hildebrandt, 2. Sportleiter Timo Klein, Jugendleiter Jannis Hamp und 2. Jugendleiter Alexander Hähner. (ikr)