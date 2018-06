Postsenioren an der Mosel

WETZLAR/GIESSEN 49 Postsenioren der früheren Postämtern Wetzlar, Gießen und Butzbach sind zum Monatswechsel auf einer sechstägigen Fahrt im „Resort Eurostran“ in Leiwen an der Mosel gewesen – organisiert vom Seniorenbeirat der Niederlassung Gießen. Auf dem Programm standen eine Eifel-Rundfahrt, je eine Fahrt nach Saarburg und nach Trier mit Stadtführung und einer Schifffahrt. Angebote wie Bowling, Minigolf, Tanzabende und Showprogramm, aber auch die kulinarischen Angebote in der Ferienanlage, wurden ausgiebig genutzt. (red/Foto: privat)