Prinz Harry im Gespräch

„Prinz Harry erzählte mir, er hätte drei Ichs: Eins gehört der Armee, eins bin ich ganz privat, und eins gehört der Familie und den royalen Angelegenheiten. Es gibt einen Schalter, den ich bei Bedarf umlege.“ Das sagt Autorin Angela Levin.

Früher Rebell, heute Vorbild: Prinz Harry ist einer der populärsten Royals weltweit. Gemeinsam mit US-Schauspielerin und Ehefrau Meghan Markle steht er für das neue, moderne Selbstverständnis des britischen Königshauses.

Prinz Harry ist aufgrund seines sozialen Engagements für viele ein großes Vorbild

Wie hat er all das geschafft? Für „Harry – Gespräche mit einem Prinzen“ beleuchtet Levin hautnah Harrys turbulente Kindheit, seine rebellische Teenagerzeit und die bis heute reichenden Auswirkungen des tragischen Verlustes seiner geliebten Mutter Diana.

Die Schlüsselmomente, die dem Prinzen halfen, mit seinen Ängsten und Problemen fertig zu werden, kommen dabei genauso zur Sprache wie seine militärische Laufbahn und der romantische Weg zur Traumhochzeit mit seiner großen Liebe Meghan Markle.

Das verblüffende Porträt eines jungen Mannes, der das Charisma seiner Mutter geerbt hat und heute aufgrund seines sozialen Engagements für viele ein großes Vorbild ist. Mit exklusivem Material aus zahlreichen persönlichen Gesprächen nähert sich „Harry – Gespräche mit einem Prinzen“ einer gleichermaßen komplexen wie faszinierenden Persönlichkeit und gewährt einen einmaligen Einblick in das wahre Leben eines Prinzen im 21. Jahrhundert.

Autorin Angela Levin ist freie Journalistin in London für Zeitungen und Magazine wie Daily Mail, Mail on Sunday, Telegraph und Newsweek. Sie ist außerdem renommierte Sachbuchautorin und Radio- und Fernsehkommentatorin.

2015 schaffte es ihr Bericht über die Duchess of Cornwall weltweit auf die Titelseite von Newsweek. Für dieselbe Zeitung schrieb sie anschließend eine Titelstory über Prinz Harry. Sie begleitete Harry über ein Jahr sehr eng bis in die „heiligen Hallen“ des Kensington Palace hinein. In dieser Zeit fanden auch zwei umfassende exklusive Gespräche mit dem Prinzen statt, die wichtiger Teil der vorliegenden Biografie über ihn sind.

