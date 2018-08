Prinzessin mit Blau-Tick

Ab 16 Uhr spielt das Schnurztheater „Das Blaue Märchen – Ein aufregendes Mitspieltheater“. Eine Prinzessin mit einem Blau-Tick ist ja ganz niedlich. Wenn sie aber groß wird, regierungsfähig und gar heiratslustig, dann will sie auch ihren blauen Prinzen. Aber wer will schon eine Königin zur Frau, die grässliche Anfälle kriegt, wenn nicht alles aber auch wirklich alles blau ist. Andererseits ist so ein Königreich auch nicht zu verachten. Also macht sich der letzte verbliebene Freier auf, die Gunst der blauen Königin zu erheischen und seine „Blau-Tauglichkeit“ zu erweisen. Das ist ein Riesenspaß für die Kinder, denn sie dürfen kräftig mitmischen, ob als Schloss oder blaues Pferd auf der Bühne oder als blaues Volk im Zuschauerraum.

Der Eintritt kostet für Kinder und Erwachsene vier Euro. Ferienspielteilnehmer zahlen lediglich zwei Euro. Eintrittskarten sind an der Tageskasse sowie ab sofort mit Vorbestellung unter Tel. (06472) 916917 und per E-Mail an kulturbueroweilmuenster(at)web.de erhältlich. Das Stück „Hamlet“ mit Bernd Lafrenz beginnt um 20 Uhr.

„Hamlet“ mit Bernd Lafrenz ist „Theater total“

Mit seinem verwegenen Mix aus Commedia dell'arte-Elementen und Comic-Gesten, seiner phänomenalen Bühnenpräsenz und seinem Fundus an sprachlichen und pantomimischen Mitteln verwandelt Bernd Lafrenz die literarische Tragödie in ein einziges Slapstick-Spektakel. Was sich da auf der Bühne tut, ist wirklich „Theater total“. Dabei sein oder nicht dabei sein, das ist hier keine Frage.

Eintrittskarten kosten zehn Euro im Vorverkauf. An der Abendkasse kostet der Eintritt zwölf Euro. Kinder und Jugendliche zahlen fünf Euro. Vorverkaufsstellen sind beim Schreibwarengeschäft Hirschhäuser in Weilmünster, beim Rathsbacher Hof in Ernsthausen und bei der Gemeindekasse. Auch unter Tel. (06472) 8310834 und per E-Mail an kulturbueroweilmuenster(at)web.de sind Karten erhältlich.

Bei schlechtem Wetter finden die Aufführungen im Bürgerhaus statt. (red)