Weilburg Der Luther-Biograf so­wie Professor für Europäische Geschichte der frühen Neuzeit, Prof. Dr. Heinz Schilling, liest am Mittwoch, 28. März, ab 19 Uhr im Rosenhang Museum in Weil­burg aus seinem Buch „1517“. Er nimmt die Zuhörer mit auf eine Zeitreise, die in fremde Länder und auf unbekannte Kontinente führt. Die Gäste erfahren nicht nur etwas über Martin Luther oder Erasmus von Rot­terdam sowie über ihre Theologie, sondern auch über den Geld- und Warentransfer, die Erfindungen der Gelehrten und die Entdeckungen der Abenteurer der Zeit. Neben den religiösen Kämpfen tritt der Glaube an Magie, Hexen sowie Dämonen. Und damals wie auch heute aktuell erscheint die fundamentalistische Gewalt. Der Eintritt kostet zehn Euro. (red)