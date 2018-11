Professor macht Lust auf Mathe

„Mathe macht glücklich“, so das Credo von Professor Albrecht Beutelspacher, dem weit über die Grenzen Hessens hinaus bekannten Mathematiker, dessen größtes Verdienst es ist, ein nicht nur bei Schülern als schwierig verschrienes Fach einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu haben.

Dazu hat er unter anderem in Gießen das Mathematikum aufgebaut und eine Wanderausstellung konzipiert. An diesem Abend präsentiert er sich dem Weilburger Publikum als Pyramidenbauer mit Herz.

Zupp! Die beiden gespannten Gummibänder ziehen sich zusammen. Was plötzlich noch zwei flache Rauten aus Pappe mit je einem Knick in der Mitte waren, ist plötzlich ein dreidimensionales Objekt: ein Tetraeder, wie es die Mathematiker seit der Antike nennen, gemeinhin jedoch als Pyramide bezeichnet. Doch der Referent hat noch mehr Tricks auf Lager.

Ein Dodekaeder kommt runter

Er wirft zwei mit einem Gummiband unter Spannung gesetzte Pappen in die Luft – jede einer regelmäßig angeordneten fünfeckigen „Blume“ ähnlich – und fängt einen Dodekaeder auf, einen Körper mit 12 Flächen, der einem Fußball ähnelt. Spätestens jetzt ist jedem der Anwesenden klar: Mathematik kann faszinierend sein!

Dies vermittelt Albrecht Beutelspacher geschickt durch Experimente, die jeder nachvollziehen kann. Sie sollen zum Denken anregen. „Auf einmal macht es klick, weil man weiß, wie es funktioniert“, beschreibt er die damit verbundenen Heureka-Momente.

Wer dann dem Publikum beim lang anhaltenden Applaus am Ende des Vortrags in die Augen schaute, fand das Credo Beutelspachers eindrucksvoll bestätigt: „Mathematik macht wirklich glücklich!“

Fachbereichsleiterin Carola Gerlach, Hauptverantwortliche für die Konzeption der naturwissenschaftlichen Vortragsreihe, bedankte sich bei Beutelspacher für den unterhaltsamen und lehrreichen Einblick in die Geheimnisse der Mathematik mit einem Geschenk.

Der nächste Vortrag der Reihe „Blickfeld Naturwissenschaft“ mit dem Titel „Im Funkloch – Was nun?“ mit Prof. Dr. Dominik Schultes von der Technischen Hochschule Mittelhessen findet am 15. November um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums statt. (red)