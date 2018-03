Programm steht fest

Los geht es am Samstag, 21. April, mit einer Frühjahrswanderung mit Hannelore Gürson (Anmeldung nicht erforderlich). Am Freitag, 13. Juli, um 11 Uhr treffen sich die Mitglieder zum Hüttenzauber in der Dünsbergraststätte (für Gehbehinderte steht ein Bus bereit, Anmeldungen sind bei Manfred Schmidkunz erforderlich).

Ein Besuch im Puppenstubenmuseum in Laubach mit Café-Besuch ist für Donnerstag, 9. August, geplant )Anmeldungen bei Manfred Schmidkunz). Im September ist ein gemütliches Beisammensein mit Filmvorführungen und kleinem Imbiss im Saal bei Kalljes geplant (Anmeldung bei Manfred Schmidkunz). Hannelore Gürson leitet am 13. Oktober eine Herbstwanderung.

Den Abschluss bildet am Freitag, 30. November, das Jahresabschlussessen bei Kalljes (Anmeldung bei Manfred Schmidkunz). (mo)