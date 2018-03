Projekt- und Festwoche mit großem Schulfest

Im Laufe der Jahre veränderte sich nicht nur das Äußere der Schule durch umfangreiche bauliche Maßnahmen. Auch stellten Entwicklungen in der pädagogischen Ausrichtung und der Wandel von einer Hauptschule mit Förderschule in den 60er Jahren, zur verbundenen Haupt- und Realschule mit Ganztagsprofil heute, alle Beteiligten vor große Herausforderungen.

In diesem Schuljahr wird die Goldbachschule also 50 Jahre alt und der runde Geburtstag soll natürlich gefeiert werden. Bereits am eigentlichen Jubeltag im Dezember erinnerten sich die Lehrkräfte mit ehemaligen Kollegen und dem Fördervereinsvorstand im Rahmen einer kleinen Feierstunde an vergangene Zeiten. So manche Anekdote wurde preisgegeben und man erfreute sich an Fotos und alten Filmaufnahmen.

Projekt- und Festwoche beginnt nach Pfingsten

Eine Projekt- und Festwoche mit zahlreichen Veranstaltungen ist in der Woche nach Pfingsten vom 22. bis 25. Mai geplant.

Eröffnet wird die Festwoche am Dienstag, 22. Mai mit einem Sponsorenlauf. Einen Tag später schnürt die gesamte Schulgemeinde vormittags die Wanderschuhe, um sich an einem noch „geheimen“ Ort zu einem Picknick zu treffen.

Der Donnerstag (24. Mai) wird von den Schülern unter dem Motto „Spiel und Spaß in allen Klassen“ gestaltet.

Am Freitag (25. Mai) findet vormittags die Akademische Feier mit einem feinen Rahmenprogramm statt. Der Freitagnachmittag ist für ein großes Schulfest vorgesehen, zu dem schon jetzt alle Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde der Schule eingeladen sind. Es wird viele Attraktionen und Aktionen geben, gemeinsam organisiert mit Frohnhäuser Vereinen, die der Goldbachschule durch gemeinsame Projekte in der Vergangenheit verbunden waren oder auch ganz aktuell mit der Schule kooperieren.

Die Jubiläumsschrift „50 Jahre Goldbachschule“ ist für fünf Euro erhältlich

Über die geplanten Festlichkeiten hinaus wurde eine tolle Jubiläumsschrift gestaltet. Auf 68 Seiten präsentiert sich die Schule mit vielen Fotos, Darstellungen und Texten.

Für einen Blick auf die geschichtliche Entwicklung der Schule konnte Schulleiter Heiko Bickel neben Rektor a. D. Bernd Seipel, die ehemaligen Kollegen Roland Metz und Gudrun Kienzle gewinnen. In regelmäßigen Arbeitstreffen wurde die Geschichte der Schule im Zeitraffer aufgearbeitet und eine historische Fotogalerie erstellt.

Die Erinnerungen ehemaliger Schüler regen zum Schmunzeln an und die Vorhersagen von 1992 zeigen, dass die Schüler damals ein gutes Gespür für die Entwicklung ihrer Goldbachschule hatten.

Natürlich bietet die Jubiläumsschrift Einblicke in die aktuelle pädagogische Arbeit und Entwicklungen. So wurden von Schülern und aus dem Kollegium heraus, viele redaktionelle Beiträge erarbeitet, welche die Fachbereiche und die Besonderheiten des Schulprofils präsentieren. Impressionen aus dem Schulalltag finden sich ebenso wieder, wie die visionären Aussagen von Schülern und Lehrer bei ihrem Blick in die Zukunft.

Entstanden ist so eine tolle Jubiläumsschrift, die sicher viele Interessenten finden wird. Erhältlich ist die Festschrift in Frohnhausen im Touristikbüro Jörg Hermann, im Fotostudio Bildschöne Momente, in der Zweigstelle der Bezirkssparkasse und im Sekretariat der Goldbachschule. Das Stück kostet fünf Euro.