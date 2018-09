Projektchor probt in Wilsbach

Das nächste Treffen des Projektchores steht am Freitag, 28. September, um 19 Uhr an – diesmal im Bürgerhaus in Wilsbach. Dann kommen zunächst die Männer zusammen, um 20 Uhr gesellen sich die Frauen dazu. Zu der Singstunde sind ausdrücklich auch alle interessierten Männer eingeladen, die bisher noch nicht bei der ersten Probe dabei waren, aber im Projektchor mitsingen wollen, erklärt Uli Etzelmüller, Vorsitzende des Gladenbacher Frauenchores. Der Projektchor singe gemischt und Männerstimmen seien jederzeit herzlich willkommen.

Auch künftig soll jeweils im Wechsel in Gladenbach und Wilsbach geprobt werden – zunächst alle drei Wochen. Erst im kommenden Jahr, wenn das Konzert ansteht, wollen sich die Sängerinnen und Sänger in kürzeren Intervallen treffen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Chorleiterin Simone Jung oder Ulrike Etzelmüller sowie im Internet und über Facebook. (val)