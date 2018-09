Projektchor startet

Selters-Niederselters Christoph Hilfrich und das Ensemble "Chanterelle" planen am 9. Juni ein weiteres Konzert mit Walter Born und seiner Band "onCue" vom Musikgymnasium Montabaur. Der Projektchor erarbeitet die Stücke Bohemian Rhapsody, Music was may first love, Some nights, O happy Day und andere. Los geht es am Sonntag (5. März) in der Senckenbergschule in Runkel. Interessierte Sänger treffen sich ab 10.30 Uhr im Musiksaal. Anmeldungen: E-Mail: ch.ca(at)t-online.de oder unter www.ensemble-chanterelle.de. (red)