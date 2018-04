Projekte managen

Wetzlar Die Volkshochschule in Wetzlar (Steinbühlstraße 5) bietet einen zweitätigen Kurs zum Thema „Projekte erfolgreich managen“ an. Am Freitag, 20. April, von 17.30 bis 20.45 Uhr sowie am Samstag, 21. April, von 10 bis 16.30 Uhr werden Anfängern im Projektmanagement Grundkenntnisse und Methoden für kleine und große Projekte vermittelt. Der Kurs kostet 47 Euro, Anmeldungen sind möglich unter (0 64 41) 99 43 01 oder über www.vhs-wetzlar.de. (red)