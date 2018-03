Prosig führt „Lahngruß“

In der Jahreshauptversammlung haben ihn die Mitglieder des seit 1908 bestehenden Vereins einstimmig für weitere zwei Jahre in seinen Ämtern bestätigt. Wiedergewählt wurden auch Roswitha Jäger als 2. Vorsitzende, Otto Dittrich als Kassenwart und 2. Schriftführer, Matthias Theiß als Schriftführer und Horst Semper als 2. Notenwart. Neu in den Vorstand wurde Hilde Rühl als 2. Kassenwart und für besondere Aufgaben gewählt.

Der Sängerchor „Lahngruß“ Wetzlar bildet seit fünf Jahren eine Singgemeinschaft mit dem Unionchor Wetzlar, die im vergangenen Jahr wieder sehr aktiv war. Wie Schriftführer Matthias Theiß im Jahresbericht mitteilte, hat der Chor am Stadtgesangstag, dem Benefizkonzert des Erk’schen Männergesangsvereins auf Kloster Altenberg und am Tag der Heimat teilgenommen. Die Sänger gaben ein Konzert in der Seniorenresidenz Steighausplatz und als Höhepunkt ein Kirchenkonzert in der Christuskirche.

Vom 28. Juni bis 1. Juli reist der „Lahngruß“ ins Elbsandsteingebirge und nach Dresden. Die Singgemeinschaft beteiligt sich unter anderem am Stadtgesangstag. Die fleißigsten Chorprobenbesucher waren Horst und Helga Semper, Hilde Rühl und Otto Prosig mit nur je einer Fehlstunde. Otto Dittrich hat zwei Mal gefehlt.

Die Proben finden jeden Donnerstag in der Aula der Lotteschule von 20 bis 21.30 Uhr statt. (red)