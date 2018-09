Pure Lebensfreude, die den Zuhörer ansteckt

Weilburg Die Irish-Dancing-Performance "Dance Masters - Best of Irish Dance" wird am Dienstag, 14. November, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle in Weilburg aufgeführt. Entlang einer fesselnden Lovestory von Patrick und Kate erleben die Besucher das Beste aus mehr als 200 Jahren irischer Musik- und Stepptanzgeschichte. Zwölf der weltbesten irischen Stepptänzer wirbeln und "clicken" in einem wirklich atemberaubenden Tempo über die Bühne. Dazu erklingen fröhlich mitreißende Gitarrenrhythmen, traditionelle Pipes und irische Vocals der sehr erfolgreichen Band. Die ansteckende Lebensfreude und ungestüme Dynamik der "Dance Masters" gepaart mit tänzerischer Präzision und perfekter Choreographie fasziniert seit vielen Jahren Hunderttausende begeisterter Besucher in vielen verschiedenen Ländern. Die Konzertkarten sind ab sofort ab 37,90 Euro (exklusive Rabatt) beim Weilburger Tageblatt, bei der Stadt Weilburg, unter (03 65) 5 48 18 30, versandkostenfrei im Internet unter www.bestofirishdance.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

(red/Foto: Veranstalter)