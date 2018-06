Quad unbefugt benutzt

Aber der Reihe nach. Der Eigentümer des Quad befand sich auf einer Feier am Grillplatz und stellte sein weißes Quad mit Marburger Zulassung gegen 14.30 Uhr vor dem Grillplatz ab. Den Schlüssel ließ der Halter im Zündschloss stecken.

Irgendwann am Abend schnappte sich ein Unbekannter das Gefährt für eine Spritztour. Gegen 22 Uhr fuhr ein Feuerwehrfahrzeug von dem Grillplatz in Richtung Ortsmitte los, als das Quad mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam, also zurück in Richtung Grillplatz fuhr. Der Unbekannte touchierte das Feuerwehrauto hinten links und krachte anschließend mit dem Quad gegen einen Baum. Anschließend flüchtete der Fahrer, der einen schwarz-weißen Crosshelm trug, in den Wald.

Streit auf dem Grillplatz

Dem mit einem rosa- oder lilafarbenen T-Shirt bekleideten Mann gelang trotz kurzer Verfolgung die Flucht. Kurz nach dem Geschehen kam es auf dem Parkplatz des Grillplatzes vor der Schutzhütte zu einem weiteren Vorfall. Ein 19-Jähriger soll einen 32-Jährigen getreten und leicht verletzt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfall, dem unbekannten Fahrer und der Körperverletzung machen können. Eventuell ist der Unbekannte bei seiner Spritztour aufgefallen. Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf, (0 64 62) 9 29 50. (red)