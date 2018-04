Quartettverein macht gute Laune

„Es ist schön wenn das Wort Gottes in einer fröhlichen Melodie erklingt. Wer singt, betet doppelt“, sagte Pfarrer Michael Perko. Schon auf dem Weg zur Aufstellung vor dem Altar stimmte der gemischte Chor den „Festgesang“ an. Vereinsvorsitzender Klaus Köpper sollte mit seinem Versprechen, dass die Besucher ein ansprechendes Konzert erleben werden, Recht behalten. Denn sowohl der Frauen-, der Männerchor, der gemischte Chor als auch die beiden Solisten, Anastassia Cheleg an der Orgel und vor allem Christian Wahl mit seiner Trompete, erfüllten die Erwartungen.

„Let us talents and tongues employ“, „Kommt mit Gaben und Lobgesang“ sang der gemischte Chor in Deutsch und in Englisch. Und das „Gloria in excelsis deo“ wurde mit Orgelbegleitung zum Klangerlebnis.

Beifall für Trompeter Christian Wahl

Mit „Oh mein Papa“ stellte Christian Wahl sein Können auf der Trompete unter Beweis. Und bei „Wohlauf in Gottes schöne Welt“ sangen die Gäste die letzten beiden Strophen mit. Der Männerchor überzeugte unter anderem mit dem Lied „Weinland“ von Robert Pracht, und der Frauenchor erhielt vor allem für das Gospel „Down by the Riverside“ anhaltenden Applaus. Mit dem Swing-Titel „Chattanooga Choo Choo“ sorgte noch einmal Christian Wahl für Fröhlichkeit, bevor der gemischte Chor im letzten Teil mit „What a wonderful Day“ und „Schau auf die Welt“ das Frühlingskonzert beendeten. Simone Faude hatte als musikalische Leiterin die Chöre im Griff. (sbe)