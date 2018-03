Raddoktor auf Hausbesuch

„Mit der in einem Anhänger untergebrachten ,Mobilen Kreativ-Werkstatt‘ ist ein Einsatz in allen Biebertaler Ortsteilen für Ältere, Jüngere, Geflüchtete, Vereine und Institutionen möglich“, hat Bürgermeisterin Patricia Ortmann die Initiative begrüßt und allen gedankt, die sich für dieses Projekt und das Netzwerk engagieren, das mit der „Ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe“ (Erna) in Biebertal angefangen habe. Zum Auftakt stellte sich die „Mobile Kreativ-Werkstatt“ der Aufgabe, Fahrräder auf dem Hof der Evenius GmbH in der Karlsstraße fit für den Frühling zu machen.

Bundesministerium unterstützt die Biebertaler Gemeinschaftsaktion mit 6500 Euro

Die „Mobile Kreativ-Werkstatt“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von „Erna“, der Flüchtlingshilfe „Biebertal hilft“, der Seniorenwerkstatt, der „Sonnenstraße“-Evenius GmbH, einem Übergangswohnheim für psychisch erkrankte Jugendliche und junge Erwachsene, und der Gemeinde Biebertal. In dem Projekt arbeiten Vereine, Institutionen und Aktionen zusammen.

Neben den Initiatoren und Gästen waren auch Flüchtlinge aus der Gemeinschaftsunterkunft und unbegleitete minderjährige Ausländer der „Sonnenstraße“ zur Eröffnungsaktion gekommen.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat das Biebertaler Projekt in seinem Förderprogramm „500 Landinitiativen“ mit 6500 Euro unterstützt. Das Projekt biete auch gute Möglichkeiten für die generationenübergreifende Vernetzung von Älteren, Jüngeren und Geflüchteten, so die Begründung.

„Fahrraddoktor“ Heinz Mohr gab vor dem neuen Anhänger Tipps, um mit dem „Fahrrad fit in den Frühling zu kommen“. Für die Aktion standen Werkzeug und ein Fahrrad-Reparatur-Ständer, der zur „Mobilen Kreativ-Werkstatt“ gehört, zur Verfügung. „Wichtig ist vor dem Start in die Frühjahrssaison, das Fahrrad zu kontrollieren, zum Beispiel ob die Bremsen gehen, der Lenker in Ordnung und genügend Luft auf den Rädern ist und die Klingel sowie die Beleuchtung funktioniert“, erläuterte Mohr. Einige Besucher hatten ihre Fahrräder mitgebracht. Auch eine kleine Broschüre mit dem Titel „Tipps und Tricks für die eigene Reparatur Ihres Fahrrades“ stand zur Verfügung.

Außerdem gab es Kaffee, Kuchen und Getränke, die direkt aus dem Hänger heraus serviert wurden. Der Hänger ist mit einer Spülstation, Verkaufstischen, Elektroanschlüssen, einem Stromaggregat, einer Musik- und Soundanlage mit Mikrofonen, zwei stabilen Werktischen, verschiedenen Werkzeugkoffern, einem Spezialkoffer für Fahrradreparaturen und einem Fahrrad-Reparatur-Ständer ausgestattet.

Geplant ist noch der Einbau eines flexiblen Regalsystems für Verkauf, Transport und Aufbewahrung durch die Seniorenwerkstatt und die Mitarbeiter der Werkstatt der Evenius GmbH.

Damit ist die „Mobile Kreativwerkstatt“ auch für die Jugendpflege, bei Vereinsturnieren, Vereinsveranstaltungen sowie die Arbeit der Seniorenwerkstatt im Gelände vielfältig einsetzbar.

„Der Anhänger wird hier in der Karlsstraße stationiert“, so „Sonnenstraßen“-Geschäftsführer Martin Evenius. Der Hänger kann über die „Sonnenstraße“-Evenius GmbH, Karlsstraße 20, & (0 64 09) 66 11 10, Werkstattleiter Thomas Kompe oder Schreinermeister Andreas Geller, gebucht werden.

Hier gibt es auch nähere Informationen über Transport, Übernahme und Rücknahme der „Mobilen Kreativ-Werkstatt“.