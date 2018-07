Radeln, reiten und wandern

Schöffengrund-Oberwetz Der Sporttag der SG Oberwetz findet am Sonntag, 15. Juli, statt. Angeboten werden Radfahren (25 Kilometer), Wandern (10 Kilometer) und Reiten (13 Kilometer). Gestartet werden darf zwischen 10 und 11 Uhr am Sportplatz. Unterwegs besteht die Möglichkeit, an einem Quiz teilzunehmen.