Radfahren – Spaß oder Stress?

Der Test auf www.fahrradklima-test.de hilft, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen. In diesem Jahr ist Familienfreundlichkeit des Radverkehrs das Schwerpunktthema.

Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (SPD) bittet die Bürger sowie Besucher der Stadt um Teilnahme. „Fahrradfreundlichkeit ist ein echter Standortfaktor und ein Synonym für Lebensqualität geworden“, davon ist er überzeugt. Die Stadt habe in den vergangenen Jahren einiges für die Verbesserung des Radverkehrs getan, die Markierung von Fahrradschutzstreifen und die Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr in der Innenstadt seien fast schon Standard. Als nächsten wichtigen Schritt gelte es, wichtige Lücken im Radwegenetz wie zum Beispiel die Verbindung über die alte Lahnbrücke, zu schließen.

Für den Bürgermeister geht es nun um die Frage: Kommen die Verbesserungen auch bei den Bürgern an? Was läuft schon gut – was nicht? Der Fahrradklima-Test des ADFC sei dabei ein wichtiger Gradmesser.

Macht Radfahren in Limburg Spaß oder bereitet es Stress? Bei der Online-Umfrage werden 32 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt – beispielsweise, ob Radwege von Falschparkern freigehalten werden und ob sich das Radfahren auch für Familien mit Kindern sicher anfühlt.

Mehr als 120 000 Bürger haben vor zwei Jahren bundesweit an dem Test teilgenommen und die Situation in über 500 Städten beurteilt. Limburg schloss beim jüngsten ADFC-Fahrradklima-Test mit nur 53 Teilnehmern und der Note 4,5 vergleichsweise schlecht ab.

„Analoge“ Fragebogen sind im Foyer des neuen Rathauses sowie in der Mobilitätszentrale am Bahnhofsplatz erhältlich. Die Umfrage findet noch bis zum 30. November über die Internetseite www.fahrradklima-test.de statt. Die Ergebnisse werden im Frühjahr des kommenden Jahres präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden nach sechs Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der jüngsten Befragung am stärksten aufgeholt haben.

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet in diesem Jahr zum achten Mal statt. (red)