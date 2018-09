Radfahrer bekommen mehr Platz

Mit dem Umzug der Universitätsbibliothek kommen täglich rund 6 000 Menschen mehr in die Innenstadt. Das jedenfalls prophezeit die Stadt. Um die damit verbundenen wachsenden Verkehrsströme gut zu lenken, befasst sie sich seit Jahren intensiv mit der Verkehrsplanung in der Nordstadt. Dazu gehört es auch, die Verkehrswege für Radfahrerinnen und Radfahrer attraktiver zu gestalten. Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt erstellt derzeit einen Verwaltungsentwurf, über den intern und später öffentlich beraten wird. Eine Umsetzung ist in jedem Fall nach Abschluss der Bauarbeiten an der Weidenhäuser Brücke geplant.

Zwischen der Universitätsbibliothek und der Deutschhausstraße soll der Radweg am Pilgrimstein vollständig auf die Fahrbahn verlegt werden. Dafür wird der breite Gehweg etwas schmaler gemacht.

Die große Verkehrsinsel auf der Kreuzung Elisabethstraße/Ketzerbach/ Deutschhausstraße soll verkleinert werden.

An der Kreuzung zwischen Elisabethstraße und Pilgrimstein ist vorgesehen, in beiden Fahrtrichtungen Radverkehrsanlagen und dem satellitengestützten Fahrradbeschleunigungsprogramm SiBike zu installieren.

Der Radverkehr aus Richtung Pilgrimstein in die Elisabethstraße kreuzt die Deutschhausstraße. Um das Überfahren der ampelgesteuerten Kreuzung mit dem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung der Autos besser zu ermöglichen, wird der gesamte Fußgängerüberweg in der Deutschhausstraße weiter in Richtung Kreuzungsmitte verlegt. So können Fußgänger und Radfahrer zeitgleich die Kreuzung überqueren.

In der Elisabethstraße und der westlichen Bahnhofstraße sollen für den motorisierten Verkehr künftig einspurige Verkehrsführungen in Richtung Pilgrimstein erfolgen. Dadurch können Radverkehrsanlagen in beide Fahrtrichtungen angelegt werden. Für die Belieferung der zahlreichen Gewerbebetriebe in der Elisabethstraße sollen zwei Ladezonen eingerichtet werden.

Von der Elisabethstraße aus soll eine Linksabbiegespur für Radfahrer in den Wehrdaer Weg eingerichtet werden.

Für den linksabbiegenden Radverkehr vom Wehrdaer Weg in die westliche Bahnhofstraße wird es eine Abbiegespur geben.

In der westlichen Bahnhofstraße können die Parkplätze vor den Universitätsgebäuden wahrscheinlich fast vollständig erhalten bleiben. Der Radfahrstreifen in Richtung Hauptbahnhof wird vor diesen Parkplätzen entlanggeführt.

Busse und Radler sollen sich in der Bahnhofstraße eine Umweltspur teilen

Für den stadteinwärts gerichteten Bus- und Radverkehr soll es in der westlichen Bahnhofstraße eine kombinierte Umweltspur geben.

Die Ampel am Fußgängerüberweg im Bereich der Hauptpost in der Bahnhofstraße wird ebenfalls mit Fahrradsignalen und SiBike ausgerüstet.

Geprüft wird derzeit, eine Fahrradabbiegespur von der Ketzerbach nach links in die Elisabethstraße. Sollte das nicht möglich sein, direkt links abzubiegen, ist eine Radroute von der Ketzerbach über Zwischenhausen und den Steinweg auf dem Pilgrimstein und dann weiter in Richtung Elisabethstraße möglich.

Aus Gründen der Leistungsfähigkeit der Ampel an der Kreuzung Bahnhofstraße/ Robert-Koch-Straße/Rosenstraße ist eine durchgehende Weiterfahrt für den Radverkehr von der westlichen in die östliche Bahnhofstraße nicht möglich.

Um die Situation zu entzerren, ist im Bereich der Augenklinik vorgesehen, den Gehweg zu verbreitern, damit Radfahrer von dort zusammen mit den Fußgängern gehend die Robert-Koch-Straße überqueren und so auf den Radverkehrsanlagen der östlichen Bahnhofstraße weiter fahren können.

Dietmar Göttling, Fraktionsvorsitzender der Grünen, begrüßt grundsätzlich die Verbesserungen für den Radverkehr in dem Verwaltungsentwurf: „Schön ist, dass der OB dem Druck nachgibt und den Radverkehr auf die Tagesordnung holt.“ Er wünsche sich allerdings eine klarere Abgrenzung der Radwege nicht nur durch Streifen auf der Straße, beispielsweise am Pilgrimstein. „Streifen können Autos überfahren und damit die Radfahrer wieder gefährden“, so Göttling.