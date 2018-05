Radtour führt durch zwei Täler

Haiger Durch das Hellertal und das Wildebachtal führt die Radtour des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs am Sonntag, 3. Juni. Start ist um 10 Uhr am Marktplatz in Haiger. Alle interessierten Radsportler können mitfahren. Stationen sind unter anderem Kalteiche, Hellertal, Burbach, Wildebachtal, Wilgersdorf, Steinbach und zurück nach Haiger. Die Strecke ist 50 Kilometer lang und weist 700 Höhenmeter auf. Die Kosten für NIchtmitglieder betragen sechs Euro. Die für Samstag, 2. Juni, angekündigte Tour „Auf Draculas Spuren“ wurde auf Samstag, 18. August, verschoben. (red)