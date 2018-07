Radtour im Vogelsberg

Marburg Die VHS Marburg-Biedenkopf veranstaltet am Sonntag, 22. Juli, eine Radtour „mit Mehrwert“ in den Vogelsberg. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Hauptbahnhof Marburg. Die Gruppe fährt mit dem Zug nach Stadtallendorf. Dort startet die 50 Kilometer lange Tour. Gegen 17.30 Uhr ist man wieder in Marburg. Die Strecke ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet. Die Teilnahme kostet zwölf Euro.