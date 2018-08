Radtour nach Fronhausen

Die Strecke, die zum großen Teil auf dem Lahn-Radweg verläuft, ist inklusive Rückfahrt rund 30 Kilometer lang.

In Fronhausen wird in die Pizzeria Via Collina eingekehrt. Die Tour startet um 10.30 Uhr am alten Bahnhof in Gladenbach. Die Leitung hat Otto Meindl. Auch Gäste sind willkommen. (red)