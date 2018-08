Radweg steht auf der Wunschliste

Damit auf den Bus wartende Schüler nicht länger im Regen stehen müssen, fordert der Ortsbeirat Mornshausen die Errichtung von Buswartehallen. Diese sollen an den Bushaltestellen „Zur Hoor“ und „Rauschenbergweg“ in beide Fahrtrichtungen aufgestellt werden.

„Eine kurzfristige Errichtung in Fahrtrichtung Gladenbach wäre zumindest ein Anfang, damit die Schüler nicht stundenlang in nasser Kleidung in der Schule sitzen müssen“, erklärte Ortsvorsteherin Margarete Kuhrt.

Damit Schüler und andere Einwohner sicher über die Straße kommen, wünscht sich der Ortsbeirat erneut eine Überquerungshilfe auf der viel befahrenen Straße „Zur Hoor“. Zumindest ein Zebrastreifen zwischen der Hauptstraße und der Kreuzung Oberweg/Hollerstück würde für Sicherheit sorgen, so der Ortsbeirat.

Für den städtischen Haushaltsplan 2019 hat das Gremium außerdem einen Spielplatz im Baugebiet „Appler Graben“ angemeldet. Über 30 Kinder leben in dem Baugebiet. Einen möglichen Standort gibt es bereits. Da sei es naheliegend, dort einen kleinen Spielplatz zu errichten, hieß es während der Ortsbeiratssitzung.

Dazu müsste das Grundstück im Bebauungsplan aufgenommen, als Spielplatz hergerichtet und mit Spielgeräten ausgestattet werden. „Hier muss endlich mal ein Anfang gemacht werden“, sagte die Ortsvorsteherin. Das Thema beschäftige die Anwohner des Baugebietes schon lange.

Der Ortsbeirat hat weiterhin die Erschließung des Baugebietes „Waizländer“ mit auf die Wunschliste für den Haushalt aufgenommen. Das Gebiet sei bereits im Regionalplan Mittelhessen als Baugebiet deklariert, allerdings noch nicht als solches offiziell im Bebauungsplan aufgenommen. Da die Zahl der freien Grundstücke im Baugebiet „Appler Graben“ immer weniger werden, wünscht sich der Ortsbeirat nun die Erschließung des neuen Areals.

Auch die Sanierungen von Straßen und Wegen beschäftigen die Mornshäuser. Der Ausbau des Salzböderadweges von der Mappesmühle bis zur Bruchmühle, der schon seit längerem angedacht ist und für den bereits Flora und Fauna untersucht wurden, steht erneut auf dem Plan – ebenso die Sanierung der Brücken an der Mappesmühle und Hüttenmühle.

Das Gebäude „Raue Gass 2a“ müsste in naher Zukunft modernisiert werden

Auch der Endausbau des Hohlweges und die Sanierung des Gebäudes „Raue Gass 2a“ stehen wieder auf der Liste des Ortsbeirates. Dach, Fassade und Fenster des Gebäudes müssten komplett modernisiert werden, da dort unter anderem die Feuerwehr und der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes untergebracht sind.

Für das Dorfgemeinschaftshaus wünscht sich der Ortsbeirat erneut eine neue Beleuchtung im Saal, um bei Veranstaltungen wieder für freundlicheres Licht zu sorgen. Auch die Erweiterung des Parkplatzes hinter dem Dorfgemeinschaftshaus steht erneut auf der Wunschliste. Dieser soll beim Dorfjubiläum im Jahr 2025 außerdem als Festplatz genutzt werden können.