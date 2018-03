Räuber flüchtet ohne Geld

Gießen Ohne Beute ist ein Räuber am Montag um 17.50 Uhr aus einem Blumengeschäft in der Friedhofsallee in Gießen geflüchtet. Der Mann hat die Angestellte mit einer Schussaffe bedroht und sie die Kasse öffnen lassen. Die 22-Jährige lief weg. Der Täter flüchtete in Richtung Marburger Straße. Der Täter soll 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter und schlank sein. Vermutlich sprach er gebrochenes Deutsch. Er trug eine schwarze Jacke, einen Kapuzenpullover und eine graue Jogginghose. Hinweise: Kripo Gießen, & (06 41) 70 06 25 55. (red)