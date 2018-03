Räuber überfallen Wettbüro

Herborn (w). Zwei Räuber haben in der Nacht zum Dienstag das Wettbüro "Tipico" an der Ecke Hauptstraße/Westerwaldstraße in Herborn überfallen. Sie griffen in die Kasse und erbeuteten einige hundert Euro.

