Ran an Axt, Säge und Bäume

Zunächst geht es für die 30-Jährige darum, sich für die neue Saison aufzuwärmen. Denn bislang konnte die Selbstständige noch nicht trainieren. Nun aber will sie nach eigenen Worten in die Vollen gehen: "Seit Januar musste ich mich zunächst einige Wochen schonen, werde aber jetzt mit dem Ausdauer- und Krafttraining beginnen", sagte sie.

"Hauptsächlich möchte ich in diesem Jahr meine Zeiten verbessern und gute Wettkämpfe zeigen"

Zudem habe sie in der vergangenen Woche Trainingsholz bekommen, sodass sie mit Axt und Säge durchstarten könne. In der vergangenen Saison zeigte sie drei starke Wettkämpfe, dennoch definiert sie ihre sportlichen Ziele bescheiden: "Hauptsächlich möchte ich in diesem Jahr meine Zeiten verbessern und gute Wettkämpfe zeigen."

Die Stihl Timbersports Series setzt als Königsklasse im Sportholzfällen bei den Sportlern Ausdauer, Kraft und vor allem die richtige Technik voraus. Während spezieller Trainingscamps im Trainingsstützpunkt in Mellrichstadt in der Rhön trainieren die Athleten die Disziplinen, feilen an ihren Fähigkeiten und werden individuell gefördert.

Ergänzend zu den Trainingseinheiten auf dem Stützpunkt wählt jeder Sportler ein individuelles Programm, um sich für die Saison vorzubereiten und bei den Ausscheidungswettkämpfen fit zu sein. Denn nur wer bei diesen sogenannten Cups eine Top-Leistung zeigt, qualifiziert sich für die Deutsche Meisterschaft, den Höhepunkt der Saison.

Der Einstieg in die Königsklasse ist für jedermann möglich. Bei Probetrainings können Interessierte ihr eigenes Talent an Axt und Säge ausprobieren und erhalten fachkundige Unterstützung von aktiven Sportlern der Wettkampfserie.

Die Stihl Timbersports Series ist eine internationale Wettkampfserie im Sportholzfällen. Ihre Wurzeln liegen in Kanada, den USA, Australien und Neuseeland. Um die Besten ihres Standes zu ermitteln, veranstalten die Waldarbeiter dort von jeher lokale Wettkämpfe im Holzfällen. Aus diesem Kräftemessen haben sich im Laufe der Zeit professionelle Veranstaltungen entwickelt. Seit 2001 ist die Serie auch in Deutschland zuhause. Bei den nationalen und internationalen Wettkämpfen der Königsklasse im Sportholzfällen treten die Athleten in drei Axt- und drei Sägedisziplinen gegeneinander an. (red)