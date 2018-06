Ratschläge für den Auslandsurlaub

Biedenkopf Wie entgehe ich auf Reisen Motezumas Rache? Welchen Impfschutz brauche ich in Thailand? Für alle, die ihren Urlaub im Ausland planen, werden Fragen wie diese akut. Die Barmer-Krankenkasse Biedenkopf schaltet deshalb vom 13. bis 30. Juni eine reisemedizinische Hotline, an der Experten über konkrete gesundheitliche Risiken einzelner Reiseländer informieren und chronisch Kranken erläutern, wie sie bei Ferneisen kein unnötiges gesundheitliches Risiko eingehen. Erreichbar ist die Hotline in den kommenden zwei Wochen von 9 bis 21 Uhr unter (08 00) 8 48 41 11. Die Hotline ist kostenlos und steht allen Interessierten offen. (red)