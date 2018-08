Ratzeburger Tischtennisspieler sind zu Gast

Weilburg Zum 25. Mal hat die Ratzeburger Tischtennis-Abteilung den Turnverein Weilburg besucht. Da die Ratzeburger genau in der Woche anreisten, in der Ernst August Hennemann, Ehrenvorsitzender des Turnvereins Weilburg, 85 Jahre alt wurde, traf man sich auf dem Vereinsgelände für gemeinsame Stunden. Während der Zeit in Weilburg besuchen die Gäste regelmäßig die Weilburger Schlosskonzerte und spielen mit ihren Drommershäuser Freunden Tischtennis. Die Gäste konnten auch die Abende in der Weilburger Altstadt genießen. Außerdem standen dieses Mal eine Besichtigung des Lahnmarmor-Museums in Villmar und eine Fahrt in das Mathematikum nach Gießen auf dem Programm. Unser Bild zeigt die Tischtennisspieler aus Ratzeburg mit Wulf Schmidt (4. v. l.), ehemaliger Lehrer für Biologie und Sport am Gymnasium Philippinum Weilburg, und Ernst August Hennemann (4. v. r.). (red/Foto: Dombach)