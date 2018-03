Rauf auf die Piste

Wetzlar Voller Vorfreude machten sich Schüler der Klassen 7- 8 der Eichendorffschule Wetzlar auf den Weg nach Gerlos ins österreichische Zillertal. Bei tollen Wetterbedingungen lernten die Schüler in verschiedenen Leistungsgruppen das ABC des Skifahrens. Im Vorfeld dieser Fahrt nahmen alle Teilnehmer im Rahmen des Ganztagsangebots der Schule an einer Wintersport-AG teil. Neben Skigymnastik gehörten Verhalten auf der Piste, Schnee- und Lawinenkunde sowie Aspekte des Natur- und Umweltschutzes in Skigebieten zu den Unterrichtsinhalten. (red/Foto: privat)