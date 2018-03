Über 30 sing- und schauspielbegeisterte Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren zogen im Bibelmusical "Raus aus Ägypten!" das Publikum in ihren Bann. Die Aufführung war eine Kooperation zwischen dem Kindergottesdienst sowie der Kinderchöre "Singflöhe" und "Singions" aus Nenderoth. Die Kinder - besonders Marvin Holler in der Hauptrolle als Mose - begeisterten nicht zuletzt durch die gut geübten, auswendig vorgetragenen Texte. Insbesondere die Inbrunst, mit der der junge Chor die Lieder durch den Kirchensaal schmetterte, war bemerkenswert. Besonderen Applaus erhielten die jungen Solistinnen und Solisten des Musicals: Matthias Schönborn, Hanna Schweitzer, Helena Schönborn, Joleen Hermes, Emma Körber, Paula Werner, Milena Schmidt, Fabienne Staska und Jana Schneider sangen sich mit ihren individuellen, glockenklaren Stimmen in die Herzen des Publikums.

Schönborn begleitet den Chor am Klavier

Einstudiert wurde das Musical von Anette Lepper, Sandra Schmidt und Daniela Schönborn, die den Chor am Klavier begleitete. Zur Abrundung der Veranstaltung las Pfarrer Lepper einen Auszug aus einer modernen Fassung des Bibeltextes vor. (red)