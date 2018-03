Recht haben und bekommen

Der Job läuft gut, fachlich ist alles einwandfrei. Doch wenn es darum geht, eigene Rechte gegenüber dem Chef geltend zu machen, werden selbst gestandene Profis unsicher. Wenn der Chef den Kopf schüttelt, wissen sich viele nicht zu helfen. Schließlich sitzt man immer am kürzeren Hebel. Oder etwa nicht?

Oft ist das nicht so. Viele Arbeitnehmer kennen ihre Rechte aber gar nicht. Der erste Schritt bei Problemen sollte deshalb sein, sich ordentlich zu informieren. Die Rechte und Pflichten eines Arbeitnehmers sind im Arbeitsvertrag, gegebenenfalls im Tarifvertrag, in der Betriebsvereinbarung und in den Arbeitsgesetzen geregelt. Eine Internetrecherche kann ein Anfang sein – ohne Rückversicherung beim Experten geht es aber oft nicht.

Doch was tun, wenn der Chef trotzdem abblockt? Hier sind sich Experten einig: Der Ton macht die Musik. „Gleich mit dem Anwalt zu kommen, verstehen Arbeitgeber als Affront“, sagt der Arbeitsrechtler Peter Meyer. Er rät deshalb, als erstes zu versuchen, die Probleme selbst zu lösen – mit guten Argumenten, die man sich vorher zurecht gelegt hat.

Wichtig sei dabei ein taktisches Vorgehen. Bei größeren Unternehmen gibt es häufig Strukturen, in denen man Konflikte ansprechen und um Vermittlung bitten kann. Schwieriger ist es bei ganz kleinen Betrieben, wo es nur einen Chef gibt.

Reagiert so ein Alleinherrscher-Chef nicht auf Forderungen des Arbeitnehmers, bleibt oft nur noch der Gang zum Anwalt oder zur Gewerkschaft. „Allein die jährlichen Meldungen über Überstunden, die von Arbeitnehmern geleistet werden, ohne sich diese bezahlen zu lassen, zeigt, wie oft die Arbeitnehmer auf Rechte verzichten“, sagt Tjark Manssen vom Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB).

Viele Streitigkeiten in Unternehmen sind nicht rechtsbezogen, sondern betreffen die Rollenverteilung

Angestellte in kleineren Betrieben seien hier sicher eher betroffen, sagt der Rechtesxperte, „weil Arbeitnehmer bis zu einer Betriebsgröße von zehn Arbeitnehmern keinen Kündigungsschutz genießen und deshalb Hemmungen haben, ihre Rechte durchzusetzen“. Gewerkschaftsmitglieder können sich von den Organisationen kostenlos beraten lassen. Und wer nicht in der Gewerkschaft ist, aus finanziellen Gründen aber eine Beratung beim Anwalt scheut, bekommt vielleicht über eine Rechtsschutzversicherung die Kosten erstattet.

Einen ganz anderen Ansatz der Konfliktlösung hat die Mediation. Die Idee dahinter: Eine Begegnung auf Augenhöhe. „Viele Streitigkeiten in Unternehmen sind gar nicht rechtsbezogen, meistens geht es dabei um die Klärung von Rollen, Strukturen und die Gestaltungsmöglichkeit der Zusammenarbeit“, sagt Wirtschaftsmediatorin Susanne Fest.

Zunächst sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer aber versuchen, diese Fragen selbst zu klären – das sieht Fest so wie andere Experten. Erst wenn alle Möglichkeiten zur Klärung ausgeschöpft sind, ruft man den Mediator. Eventuell ist das Ergebnis der Mediation dann sogar nachhaltiger als ein Gerichtsurteil – weil die Parteien es gemeinsam gefunden haben. (tmn)