Reformationsfest feiern

Haiger-Offdilln Zum „Reformationsfest für Jung und Alt“ lädt die evangelische Allianz des Oberen Dilltales für Dienstag, 31. Oktober, ein.

Los geht es um 15 Uhr mit einem Kaffeetrinken im Dorfgemeinschaftshaus Offdilln. Es folgt eine Kurzandacht sowie Lieder singen von Martin Luther. Im Gemeindehaus findet für die Kinder ein separates Programm statt. Um 17 Uhr startet die Fackelwanderung nach Fellerdilln. Für 18.15 Uhr ist an der Kirche in Dillbrecht ein Zwischenstopp mit Kurzandacht vorgesehen. Der Abschluss findet ab 19.15 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche in Fellerdilln statt (bei Regen im Haus der FeG). Es gibt einen mittelalterlichen Fleischtopf und Kürbissuppe mit Brot. Dazu werden Getränke gereicht. Für die Rückfahrt nach Offdilln ist ein Fahrdienst eingerichtet. (red)