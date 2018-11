Regelmäßig nachschauen lassen

Eine Anruferin aus Medenbach hat im Juni ein künstliches Hüftgelenk erhalten und möchte wissen, was sie tun kann, um die Prothese „so lange wie möglich am Leben zu erhalten“. Bernd Jung, der 35 Jahre lang Chefarzt der Orthopädischen Klinik Braunfels war, rät zu Bewegung. „Das neue Gelenk ist dazu da, Ihnen eine bessere Lebensqualität zu verschaffen – dazu gehört ganz klar Bewegung“, sagt Jung. Die 66-jährige Anruferin betreibt gern und häufig Sport wie Tanzen, Schwimmen und Radfahren, das sei mit dem neuen Hüftgelenk kein Problem, sagte der Orthopäde.

„Allgemein beträgt die Haltbarkeit von Hüftendoprothesen in etwa 20 bis 25 Jahre, künstliche Knie halten in etwa 20 Jahre“, ergänzt er. Dennoch sei es sehr wichtig, das neue Gelenk, sei es nun Hüfte oder Knie, regelmäßig beim Facharzt nachschauen zu lassen – in etwa alle zwei Jahre.

Wird die Abnutzung des Kunststoffplateaus rechtzeitig festgestellt, muss keine große Operation erfolgen

Diesen Rat gibt er mehreren Anrufern, die bislang keine Beschwerden mit ihren Endoprothesen haben, so auch einem 70-Jährigen aus Runkel. Dieser schildert am Telefon: „Mein rechtes künstliches Kniegelenk habe ich nun seit 13 Jahren und komme bisher ohne Schmerzen aus.“ Der Anrufer möchte nun wissen: „Muss ich damit rechnen, dass ich trotzdem bald eine neue Prothese brauche, einfach weil die Haltbarkeit sozusagen nach knapp 15 Jahren abzulaufen droht?“ Bernd Jung rät zur Kontrolluntersuchung. „Wenn Sie keine Beschwerden im Knie haben, kann es dennoch sein, dass sich das sogenannte Polyethylenplateau Ihrer Prothese mit der Zeit abgenutzt hat, ohne, dass Sie es bemerken“.

Das Polyethylenplateau ist die Kunststoffschreibe, die zwischen der oberen und unteren im Knochen verankerten Prothesenkomponente liegt. Mit den Jahren sei eine Abnutzung des Plateaus durch die Bewegungen im Gelenk nicht ungewöhnlich. „Die Abnutzung kann allerdings feine Abriebpartikel freisetzen, die wiederum den Knochen angreifen und schwächen können“, mahnt der Arzt.

Die Kunststoffpartikel im knöchernen Lager der Prothese führen dann dazu, dass sich der obere oder untere Anteil der Prothese lockert. Jung erklärt: „Wenn eine Lockerung vorliegt, muss die Prothese gänzlich ausgetauscht werden. Das heißt der Schaft muss aus dem Knochen genommen und ersetzt werden.“ Werde die Abnutzung des Kunststoffplateaus rechtzeitig festgestellt, könne dieses in einer kleineren, minimalinvasiven Operation erneuert werden, ohne die Prothese gänzlich auszutauschen.

Eine Anruferin aus Aßlar hat im Oktober 2017 eine künstliche Hüfte erhalten. Sie fragt: „Ich habe Schmerzen, wenn ich beim Yoga auf der Seite liege, liegt das an meiner Prothese?“ Der Orthopäde hakt nach, ob die Schmerzen ausschließlich beim Liegen entstehen oder dauerhaft auftreten, beispielsweise beim Laufen, Treppensteigen oder Sitzen. Als die Dame verneint, vermutet Jung den Schleimbeutel oder Sehnenansätze im umliegenden Hüftgewebe als Ursache für die Beschwerden.

„Ob tatsächlich die Endoprothese Quell des Schmerzes ist, lässt sich in solch einem Fall meist schon durch eine kurze Untersuchung feststellen“, klärt Jung auf. Damit meint er die körperliche Untersuchung des Gelenks und ein Röntgenbild, auf dem etwaige Lockerungen der Prothese sichtbar wären.