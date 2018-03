Weilburg Der Deutsch-Britische Schülerdienst fährt in den Sommerferien im Juli mit Schülern aus dem Westerwald nach England. Auch Jungen und Mädchen aus Weilburg im Alter von elf bis 19 Jahren können dabei sein. Wer interessiert ist, erhält per E-Mail an info(at)schuelerdienst.com weitere Infos. (red)