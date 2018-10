Weilburg Der Förderverein des Kreiskrankenhauses Weilburg wirkt am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Oktober, am 29. Weilburger Residenzmarkt auf dem Markplatz mit. Am Stand gibt es Informationen zu Leistungen des Krankenhauses, der Weilburger Krankenpflege­schule, des Seniorenzentrums „Fellersborn“ Löhnberg und zur Arbeit des Fördervereins. (red)