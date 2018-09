Richterin: „Wir wissen nicht, was im Busch passierte“

Es geht um einen Vorfall, der sich im April in einem Wetzlarer Wohngebiet unweit einer Schule und eines Parks ereignet hat. Ein 18-jähriger Mann aus Wetzlar und sein 19 Jahre alter Freund waren gegen 19 Uhr stark betrunken auf einen Bekannten getroffen, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. Aus dieser Begegnung entstand ein Streit, Zeugen beschrieben der Vorsitzenden Richterin während des ersten Verhandlungstermins vor zwei Wochen „aggressives Gebrüll“ seitens der jungen Männer. Warum der Streit entstanden war, konnte nun durch Anhörung weiterer Zeugen geklärt werden.

Ein 17-jähriger Schüler sagte vor dem Jugendschöffengericht aus, dass er mit seinen Freunden an diesem Abend unterwegs war. Das Grüppchen sei zufällig auf die beiden Angeklagten getroffen, man kenne sich flüchtig. Der Geschädigte sei kurze Zeit später auch dazugekommen, der Schüler berichtet: „Er dachte, die beiden Angeklagten wollten uns schlagen und versuchte, dazwischenzugehen.“

Streit auf offener Straße

Aus diesem Missverständnis entstand ein Streit auf offener Straße. Mehrere Anwohner, die als Zeugen aussagten, beschrieben, dass sie durch die Lautstärke der Auseinandersetzung auf das Szenario aufmerksam wurden. Der 19-jährige Angeklagte fühlte sich offenbar vom Geschädigten angegriffen, denn er schlug ihm laut Zeugen auf den Kopf.

Was dann geschah, blieb auch am zweiten Prozesstag ungeklärt. Der Geschädigte sagte aus, die beiden jungen Männer hätten ihn in eine Hecke geschubst und dort „mehrmals getreten und geschlagen.“ Die beiden Männer streiten diese Vorwürfe jedoch ab. Der 18-Jährige will sich lediglich mit dem Mann „gerauft“ haben, sein 19 Jahre alter Freund habe „nur versucht, die beiden auseinanderzubringen“. Keiner der vernommenen Zeuge hatte gesehen, was dort tatsächlich vorsich ging. Ein 76-jähriger Anwohner konnte lediglich „Füße aus dem Busch ragen“ sehen.

Gestanden hatte der 18 Jahre alte Angeklagte hingegen, dass er den Geschädigten, als dieser versuchte zu fliehen, vom Fahrrad getreten hatte. Ein Polizist aus Wetzlar, der nach der Tat einen Blutalkoholtest bei dem Arbeitssuchenden vorgenommen hatte, beschrieb dem Gericht: „Er war psychotisch, stand vollkommen neben sich und hat definitiv nicht normal reagiert.“ Der Angeklagte sei einerseits weinerlich, dann wieder panisch gewesen. Dazu sagte der Angeklagte selbst: „Ich habe ein Alkoholproblem und kann mir mein Verhalten nur so erklären.“ Das bestätigte die Jugendgerichtshilfe – der Mann leide an psychischen Problemen und einer Alkoholsucht. Er erhielt die Auflage, 80 Sozialstunden abzuleisten und dem Gericht eine Therapie bei der Suchthilfe nachzuweisen.

Sein Freund wurde vom Tatvorwurf der gemeinschaftlichen Körperverletzung freigesprochen. Er erhielt ebenfalls eine Verwarnung durch die Vorsitzende Richterin und auch er muss 80 Sozialstunden ableisten, da bei ihm während der Festnahme Drogen sichergestellt wurden. Darüber hinaus muss der junge Mann zwei Wochen in Dauerarrest, da er in einem weiteren, separaten Punkt der Anklageschrift für schuldig befunden wurde: Er hatte eine Frau aus Braunfels über Tage hinweg auf das Übelste beleidigt.

Beide Männer wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt. (ale)