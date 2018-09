Ring frei für Mittermeier

Comedian am Freitag in Wetzlarer Rittal-Arena

Wetzlar Mit seinem neuen Programm „Lucky Punch – die Todes-Wuchtl schlägt zurück“ macht Michael Mittermeier am Freitag, 28. September, Station in der Wetzlarer Rittal-Arena. Ab 20 Uhr zeigt sich der Comedian in Wetzlar wie man ihn kennt und liebt – getreu dem Motto „Ein Mann, ein Mikro, keine Regeln“.