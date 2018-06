Ritterschlag für Hilfe von hier

Die Zertifizierung ist mit der Klassifizierung als „Emergency Medical Team I – fixed“ verbunden. Müller, der auch Vorsitzender des Humedica-Forums Hessen mit Sitz in Wetzlar ist, freut sich über den Erfolg, hat er doch drei Jahre am Erreichen dieses Ziels mitgewirkt. „Für uns ist das ein sehr wichtiger Schritt in die Zukunft der medizinischen Katastrophenhilfe, da es nicht-klassifizierte Organisationen in Zukunft sehr schwer haben werden, überhaupt in durch Katastrophen betroffene Länder einreisen zu dürfen“, erklärt der erfahrende Katastrophenhelfer.

Organisationen ohne Zertifizierung kommen künftig schwieriger in Krisengebiete

Nach dem Arbeiter-Samariter-Bund und den Johannitern ist Humedica die dritte deutsche Nichtregierungsorganisation, die diese Zertifizierung erreichen konnte. Allerdings bedeute die Klassifizierung für Humedica einen deutlich höheren Aufwand. „Unsere international anerkannten Ärzteteams waren bislang mit sechs Kräften besetzt. Das medizinische Nothilfeteam ,EMT I – fixed‘ besteht nun aus mindestens 18 Einsatzkräften, darunter mindestens drei Ärzte, drei Koordinatoren, neun Pflegekräfte, darunter falls möglich einer Hebamme, sowie drei Logistiker“, zählt der Albshausener auf. Nach Naturkatastrophen soll so auch in abgelegenen Regionen effiziente Soforthilfe möglich, ohne knappe Ressourcen am Ort zu belasten. Weil diese Klassifizierung auch einzuhaltende Standards in der Katastrophenhilfe definiert, ist in Zukunft die Katastrophenhilfe in betroffenen Regionen klarer geregelt. Nicht klassifizierten Organisationen jedoch dürfte ein Zugang zu Katastrophengebieten kaum noch möglich sein

„Man kann schon sagen, dass mit diesem internationalen Prozess grundlegende Veränderungen in der Katastrophenhilfe umgesetzt werden“, sagte Müller, der in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen als Arzt tätig ist. „Angesichts der komplexer werdenden Anforderungen sind das aus unserer Sicht aber sehr wichtige, sinnvolle Veränderungen.“

Entwickelt und schließlich eingeführt wurde die EMT-Klassifizierung durch die WHO als Reaktion auf das Erdbeben 2010 in Haiti, bei dem nach Schätzungen rund 600 internationale Hilfsorganisationen unkoordiniert ins Land strömten und kurzfristig dafür sorgten, dass Kapazitäten knapp wurden. Zukünftig werden klassifizierte Teams von den betroffenen Ländern in Kooperation mit der WHO angefordert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die geleistete Hilfe sich an Standards orientiert und koordiniert umgesetzt wird.

Der Allgemeinmediziner Georg Müller hatte 1999 das Humedica-Ärzteteam ins Leben gerufen. Damals waren auf Bitten des Humedica-Leiters Wolfgang Groß aus Kaufbeuren bei Augsburg Georg Müller und zwei weitere Mediziner nach Bogota aufgebrochen, um Menschen nach einem schweren Erdbeben zu versorgen.

Heute gehören dem Team rund 500 Einsatzkräfte, darunter Mediziner, Pflegekräfte und Koordinatoren an. Sie haben Hunderten Menschen das Leben gerettet und Tausenden Patienten in Krisengebieten schnelle medizinische Hilfe geleistet.