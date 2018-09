Roadrunner auf Tour

Bad Endbach Der Motorradclub „Roadrunner“ Bad Endbach veranstaltet am Mittwoch, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) seine Saisonabschlussfahrt. Die Teilnehmer treffen sich um 11 Uhr am Clubraum an der Schutzhütte (Auf dem Hohland). Jeder kann mitfahren. Geplant ist eine Tour von 150 bis 180 Kilometern, so dass die Teilnehmer gegen 15 Uhr wieder zurück sind und danach noch Zeit für gemeinsame Gespräche bleibt. (red)