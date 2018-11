Robby Jahnke führt den SPD-Stadtverband

Einstimmig sprachen die Gladenbacher Sozialdemokraten während ihrer Delegiertenversammlung am Dienstagabend in Weidenhausen dem neuen Vorstand ihr Vertrauen aus. Dem Führungsgremium des Stadtverbandes steht nun Robby Jahnke vor. Er ist auch SPD-Fraktionsvorsitzender im Gladenbacher Parlament.

Zum stellvertretenden Vorsitzenden wählten die Delegierten Markus Wege. Kassierer ist weiterhin Roland Petri, neue Schriftführerin ist Anne Schepp. Als Beisitzer fungieren Willi Keck, Walter Dziuba, Brunhilde Becker, Harry Walter, Armin Becker und Stefan Düppers.

„Das Ergebnis der Landtagswahl hat uns alle erschüttert, aber es lag nicht an dir“, sagte Hans-Bernhard Schwarz an die Adresse der anwesenden SPD-Landtagsabgeordneten Angelika Löber. Sie habe durch ihre Arbeit vor Ort Präsenz gezeigt und sei für die Leute immer ansprechbar gewesen. „Und trotzdem haben sich gesellschaftliche Strömungen entwickelt, die niemand vorhersehen konnte und die wir auch nicht erklären können“, so der scheidende Vorsitzende mit Blick auf das Ergebnis im Stadtgebiet. Hier verloren die Sozialdemokraten vielen Stimmen an AfD und Grüne.

Im Vergleich zur Landtagswahl 2013 büßte die SPD in der Stadt Gladenbach bei den Erststimmen (Direktkandidat) 15,3 Prozent ein, bei den Zweitstimmen waren es 14,7 Prozent. Besonders die starken Verluste in den einstigen SPD-Hochburgen Weidenhausen, Frohnhausen, Mornshausen, Erdhausen und einem Kernstadt-Wahlbezirk machen den Sozialdemokraten zu schaffen.

Jakob Müller ist seit 50 Jahren Mitglied

„Das SPD-Wählerpotenzial in Gladenbach ist weiterhin da, wir müssen es wieder finden und die Leute durch unsere Arbeit überzeugen“, sagte Schwarz mit Blick auf die Kommunalwahl 2021. Für die gelte es, eine schlagkräftige Liste mit engagierten Kandidaten aufzustellen.

Bei der letzten Kommunalwahl 2016 hatten die Sozialdemokraten noch 36,5 Prozent erreicht und damit die CDU überflügelt. Die SPD ist seitdem mit 13 Sitzen wieder die stärkste Fraktion im Stadtparlament.

„Die SPD ist in Gladenbach aktiv und rührig“, fasste Robby Jahnke die Arbeit seiner Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung zusammen. Als Beispiele nannte er die Anträge zu den Kindergartengebühren, zum Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit, zum Bau einer Trainingsstrecke für Mountainbiker, zum Ausbau der Landesstraße 3048 (Bahnhofstraße und Mornshausen) und B 255 (Marburger Straße) sowie zu den Schnellbus-Linien nach Marburg und Biedenkopf.

„Wir müssen noch offensiver in die Öffentlichkeit gehen und aufzeigen, was die SPD erreicht hat“, sagte Jahnke. Die Abstimmungsgespräche mit den Freien Wählern im Parlament bezeichnete er als „weitestgehend sehr fruchtbar“.

Für 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD wurde Jakob Müller geehrt. 33 Jahre lang habe sich der Weidenhäuser in der Kommunalpolitik engagiert und dabei alles in der Stadt gemacht – außer Bürgermeister, lobte Weidenhausens SPD-Ortsvereinsvorsitzender Markus Wege. Eine Urkunde für 25-jährige Parteitreue erhielt Jörg Ruppert. (mi)