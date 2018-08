Roland Kaiser hat es noch drauf

Party Schlagersänger am 31. August bei Open-Air-Event „Pop am Fluss“ in Weilburg

Weilburg Nach dem Auftakt am Freitag mit dem Duo „ZIBBZ“ sowie Gregor Meyle und Max Giesinger folgt am Samstag, 1. September, der zweite Veranstaltungstag von „Pop am Fluss“ in Weilburg.