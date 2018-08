Rollatortag, Dunant undKaffee-Aktion

Los gingen die Feierlichkeiten, die Oberbürgermeister Manfred Wagner als Schirmherr begleitet, mit der Gesundheitswoche im Forum, wo das DRK vom 17. bis 21. April über sich und seine Leistungen informierte.

Zum Weltrotkreuztag am 8. Mai gab es eine Kaffeeaktion unter der Überschrift „Bei jedem Hilferuf hellwach“.

Am Geburtstag von Rotkreuzgründer Henry Dunant verteilten Mitarbeiter des Roten Kreuzes in der Bahnhofstraße kostenlosen Kaffee an Pendler.

Am Abend fand dann die offizielle Festveranstaltung zum Jubiläumsjahr mit geladenen Gästen statt.

Als schöne Aktion entpuppte sich am 15. Mai der Rollatortag, der mit großem Erfolg an der Kreisgeschäftsstelle, Hörnsheimer Eck 21, stattfand.

In Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Wetzlar wurde am 17. Juni das Lebenswerk des Rotkreuzgründers und späteren Friedensnobelpreisträgers Henry Dunant mit einer literarisch-musikalischen Collage im Neuen Kellertheater Wetzlar gewürdigt.

Sonny Thet und Bernd Lange stellten dem aufrüttelnden Appell Henry Dunants karge und lapidare Texte von Wolfgang Borchert und sachliche Schilderungen des Journalisten Arnold Kübler gegenüber und umrahmten diese mit dem melancholischen Klang des Cellos.

Mit dem DRK-Familienfest am 11. August in der Bahnhofstraße ist noch nicht Schluss mit den Feierlichkeiten.

Versammlung des Landesverbandes

Am 10. November findet in Wetzlar erstmals die Landesversammlung des DRK-Landesverbandes Hessen statt.

Sie ist oberstes Beschlussorgan des hessischen Roten Kreuzes. Gleichzeitig ist die Landesversammlung ein Forum für den fachlichen Austausch auf Landesverbandsebene zwischen dem DRK-Präsidium und den Rotkreuz-Delegierten aus den 37 hessischen Kreisverbänden. (red)