Von Gert Heiland

Sagen wir so: Freunde schräger Geschichten werden ihre Freude am neuen Buch von Christian Mähr haben. Schon nach den ersten Seiten stellt man sich gespannt die Frage, wie der Autor diese Handlung wohl auflösen wird. Denn es geht um nicht weniger als die Auferstehung und das Jüngste Gericht, das heute, am Tag der Handlung, abgehalten wird. Nur dass Gerichtsort ein idyllisches Dorf in der österreichischen Provinz ist und der Gerichtssaal ein altes Gasthaus.