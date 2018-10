Man nehme: Max und Tina, ein Paar, das über Kleinigkeiten zu streiten versteht. Sie schneien auf einem Alpenpass in ihrem Auto ein und müssen über Nacht ausharren. Zur Ablenkung erzählt Max eine Geschichte, die dort in den Bergen, zurzeit der Französischen Revolution, ihren Anfang nimmt. Die Geschichte von Jakob, dem Knecht, und Marie, der Tochter eines reichen Bauern. Der Junge muss in den Krieg und wird später Kuhhirte am Hof Ludwigs XVI., wo er das Dorfidyll von dessen Schwester Prinzessin Elisabeth betreuen hilft. Diese ist so gerührt von Jakobs Unglück, dass sie Marie nach Versailles holt.

Wahrlich meisterhaft und anrührend verwebt der Autor das Abenteuer des armen Kuhhirten und der reichen Bauerntochter mit Max und Tinas eisiger Nacht in den Bergen – und zudem mit den Anfängen der Französischen Revolution. Prädikat: Unbedingt lesen!

Alex Capus, „Königskinder“, Hanser Verlag 2018, 187 Seiten, 21 Euro, ISBN 978-3-446-26009-2