Roman vorgestellt

WETZLAR Manuel Luckhardt, Autor aus Schöffengrund, hat in einer Literatur-Matinee vor 25 Zuhörern in der Stadtbibliothek Wetzlar seinen ersten Thriller „Verrat“ vorgestellt. Die Hauptpersonen, Max Berger und Eva Young, arbeiten als Agenten der NSA. Nachdem ein deutscher Politiker und ein amerikanischer Agent, beide Abrüstungsgegner, Attentaten zum Opfer fielen, werden die Agenten Berger und Young mit der Suche nach den Drahtziehern beauftragt. Die Ermittlungen weisen auf einen Waffenhändler aus Tschechien hin. Berger und Young gelingt es, den Waffenhändler aufzuspüren und dingfest zu machen. Doch ehe die NSA den Verdächtigen zu einem Geständnis bewegen kann, wird die Mutter der Agentin entführt. Luckhardt, auch als Schauspieler des Kellertheaters bekannt, nahm das Publikum mit in eine spannende Agentengeschichte. (red/Foto: privat)