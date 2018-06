Romanze und Tragödie

Vom Glanz der Donaumonarchie inspiriert und zu Ehren der „Kaiserin der Herzen“ komponierte George Amadé eine sehr spannungsvolle Bühnenfassung.

Befreit von offiziellen Verpflichtungen am Königshof verbringt Sissi ihre sorglose und unbeschwerte Kindheit auf Schloss Possenhofen am Starnberger See. Bereits mit 15 Jahren trifft sie erstmals den 23-jährigen österreichischen Kaiser Franz Joseph. Dieser verliebt sich in die junge, liebreizende Prinzessin und heiratet sie wenig später in der Wiener Augustinerkirche. Für das Mädchen scheint ein Traum in Erfüllung zu gehen. Nach der Traumhochzeit lebt die freiheitsliebende Elisabeth ein Leben wie in einem goldenen Käfig. Besonders ihre dominante Schwiegermutter, Erzherzogin Sophie, sieht sich für die Wahrung und Einhaltung der höfischen Sitten und Gebräuche verpflichtet und versucht die junge Kaiserin zu disziplinieren. Gleichzeitig steuert Österreich auf einen Krieg mit Ungarn zu.

Durch modernste Projektionstechnik mit mehr als 140 Kostümen nach originalen Schnittmustern, imposanten Frisuren und Requisiten finden sich die Zuschauer in der Kaiserepoche wieder.

